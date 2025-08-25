بعد تعرضها للنصب... تطور جديد في قضية إليسا

🔍 الموقوف كان على دراية بتحركات حمود وساعد في هروبه من مطار بيروت رغم وجود مذكرات توقيف بحقه.
🛂 الأمن العام أوضح أن الخروج تم بسبب خلل تقني في نظام الاستعلام، ما أدى إلى توقيف عدد من العسكريين في المطار.
📝 القضية تعود إلى عام 2019، حين سلّمت إليسا شيكاً للمتهم لتحويله إلى نقد، لكنه لم يفِ بالاتفاق، لتبدأ ملاحقته قانونيًا.
وما زالت التحقيقات جارية وسط ترجيحات بوجود شبكة احتيال أوسع وراء العملية.
