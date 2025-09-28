بعد 11 عاماً من الغياب.. تفاصيل عودة باسم يوسف للإعلام المصري

الوكيل الإخباري- أفادت تقارير بأن الإعلامي الساخر باسم يوسف يجري مفاوضات متقدمة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمهيداً لعودته للظهور عبر قناة "ON"، ضمن فقرة ثابتة أو لقاءات متكررة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، وذلك بعد غياب دام أكثر من 11 عاماً منذ توقف برنامجه الشهير "البرنامج".

وأوضحت المصادر أن عودة يوسف ستكون جزئية، ولن تشمل تقديم برنامج أسبوعي أو ساخر كما في السابق، بل ستقتصر على مشاركات محدودة من خارج مصر، حيث لا ينوي الإقامة الدائمة في القاهرة.



وتُركّز المفاوضات على طبيعة المواضيع التي سيتناولها، خصوصاً القضية الفلسطينية التي دافع عنها بقوة خلال ظهوره في وسائل إعلام دولية مؤثرة خلال العامين الماضيين.



يُذكر أن باسم يوسف لا يزال اسمه يثير الجدل، باعتباره من أبرز الإعلاميين المصريين الذين استخدموا السخرية السياسية، قبل توقف برنامجه في ظل ظروف سياسية معقدة.