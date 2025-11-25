الثلاثاء 2025-11-25 07:25 م
 

بعد 16 عاماً.. تقرير تشريح مايكل جاكسون يكشف حقائق صادمة لأول مرة

لاب
مايكل جاكسون
 
الثلاثاء، 25-11-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   كشفت تفاصيل جديدة من تقرير تشريح جثة ملك البوب، مايكل جاكسون، عن معاناته الصحية الشديدة قبل وفاته في يونيو 2009 عن عمر 50 عامًا. وأظهر التشريح أن وزن جاكسون عند الوفاة كان نحو 55 كيلوغرامًا فقط، ما يعكس تأثير سنوات الحمية القاسية والعمليات التجميلية والاضطرابات الغذائية المحتملة.

اضافة اعلان


كما عثر الأطباء على ندوب وجروح متعددة في أنحاء جسده وآثار لحقن متكررة بالأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم، التي كان يستخدمها للتخفيف من الألم المزمن والأرق، فيما أشارت نتائج التشريح إلى اعتماده على الحقن بدلًا من تناول الأدوية فمويًا.


كما كشفت النتائج آثارًا واضحة للعمليات التجميلية، بما في ذلك ندبتين خلف الأذنين وندبتين على جانبي الأنف، ما يعكس تغييرات مستمرة في مظهره على مر السنين.


ويؤكد الخبراء أن مزيج الضعف الجسدي الشديد واعتماده المكثف على الأدوية جعله عرضة بشكل كبير لجرعة البروبوفول الزائدة التي تسببت في وفاته، لتسلط هذه النتائج الضوء على سرية جاكسون الشديدة تجاه حالته الصحية ومعاناته بعيدًا عن الأضواء .

 

 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لجنتا فلسطين في الأعيان والنواب تُدينان اقتحام قوات الاحتلال مسرح الحكواتي

أخبار محلية لجنتا فلسطين في الأعيان والنواب تُدينان اقتحام قوات الاحتلال مسرح الحكواتي

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للوزير الأسبق نضال البطاينة

رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

أخبار محلية رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

أخبار محلية المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل

رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

خاص بالوكيل رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة يوضح اسباب ارتفاع منسوب المياه بالمخيم اليوم

مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

ترند مواطنون: أين وزارة الإدارة المحلية عن استعدادات البلديات لموسم الشتاء .. ومن سيحاسب المقصرين ؟

شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

أخبار محلية شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026

شؤون برلمانية “المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026



 
 





الأكثر مشاهدة