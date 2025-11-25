بعد 16 عاماً.. تقرير تشريح مايكل جاكسون يكشف حقائق صادمة لأول مرة

الوكيل الإخباري- كشفت تفاصيل جديدة من تقرير تشريح جثة ملك البوب، مايكل جاكسون، عن معاناته الصحية الشديدة قبل وفاته في يونيو 2009 عن عمر 50 عامًا. وأظهر التشريح أن وزن جاكسون عند الوفاة كان نحو 55 كيلوغرامًا فقط، ما يعكس تأثير سنوات الحمية القاسية والعمليات التجميلية والاضطرابات الغذائية المحتملة.

كما عثر الأطباء على ندوب وجروح متعددة في أنحاء جسده وآثار لحقن متكررة بالأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم، التي كان يستخدمها للتخفيف من الألم المزمن والأرق، فيما أشارت نتائج التشريح إلى اعتماده على الحقن بدلًا من تناول الأدوية فمويًا.



كما كشفت النتائج آثارًا واضحة للعمليات التجميلية، بما في ذلك ندبتين خلف الأذنين وندبتين على جانبي الأنف، ما يعكس تغييرات مستمرة في مظهره على مر السنين.



ويؤكد الخبراء أن مزيج الضعف الجسدي الشديد واعتماده المكثف على الأدوية جعله عرضة بشكل كبير لجرعة البروبوفول الزائدة التي تسببت في وفاته، لتسلط هذه النتائج الضوء على سرية جاكسون الشديدة تجاه حالته الصحية ومعاناته بعيدًا عن الأضواء .