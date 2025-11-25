بعد 16 عاماً.. تقرير تشريح مايكل جاكسون يكشف حقائق صادمة لأول مرة

كما عثر الأطباء على ندوب وجروح متعددة في أنحاء جسده وآثار لحقن متكررة بالأدوية، بما في ذلك مسكنات الألم، التي كان يستخدمها للتخفيف من الألم المزمن والأرق، فيما أشارت نتائج التشريح إلى اعتماده على الحقن بدلًا من تناول الأدوية فمويًا.
كما كشفت النتائج آثارًا واضحة للعمليات التجميلية، بما في ذلك ندبتين خلف الأذنين وندبتين على جانبي الأنف، ما يعكس تغييرات مستمرة في مظهره على مر السنين.
ويؤكد الخبراء أن مزيج الضعف الجسدي الشديد واعتماده المكثف على الأدوية جعله عرضة بشكل كبير لجرعة البروبوفول الزائدة التي تسببت في وفاته، لتسلط هذه النتائج الضوء على سرية جاكسون الشديدة تجاه حالته الصحية ومعاناته بعيدًا عن الأضواء .
-
أخبار متعلقة
-
ضغوط نفسية وطلب إخلاء سبيل.. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إلهام الفضالة
-
استجواب فضل شاكر أمام القضاء العسكري اللبناني في أولى جلسات
-
إخلاء سبيل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في قضية إذاعة أخبار كاذبة
-
الموت يُغيّب ممثلاً هوليوودياً بارزاً (صورة)
-
شكران مرتجى تكشف عن تحوّلات في حياتها
-
تامر حسني يعود إلى مصر.. وتطور مقلق حول "ورم" في الكلى
-
تسجيل صوتي "صادم" لشيرين عبد الوهاب (فيديو)
-
الشامي يخرج عن صمته ويهاجم منتقدي بكاء الفتيات