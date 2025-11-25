الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

استجواب فضل شاكر أمام القضاء العسكري اللبناني في أولى جلسات

فضل شاكر
 
الوكيل الإخباري-   بدأت اليوم الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025، الجلسة الأولى لمحاكمة الفنان اللبناني فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في لبنان، ضمن ملف أحداث معركة عبرا في صيدا عام 2013. ويواجه شاكر أربع دعاوى أمنية تشمل تهم الانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويله، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.

وتركز الجلسة الحالية على استجواب شاكر ومواجهته بالأدلة التي بنيت عليها الأحكام الغيابية السابقة، وقد تشمل مواجهته بالشيخ أحمد الأسير، المحكوم حاليًا في سجن رومية، دون صدور أي حكم اليوم، حيث من المتوقع عقد جلسات لاحقة.


وأكدت مصادر صحفية أن رئيس المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، خصص الجلسة اليوم لاستجواب شاكر فقط، نظرًا لحساسية القضية وأهميتها، ومن المتوقع أن تمتد لساعات طويلة.

 

