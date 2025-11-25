استجواب فضل شاكر أمام القضاء العسكري اللبناني في أولى جلسات

وتركز الجلسة الحالية على استجواب شاكر ومواجهته بالأدلة التي بنيت عليها الأحكام الغيابية السابقة، وقد تشمل مواجهته بالشيخ أحمد الأسير، المحكوم حاليًا في سجن رومية، دون صدور أي حكم اليوم، حيث من المتوقع عقد جلسات لاحقة.
وأكدت مصادر صحفية أن رئيس المحكمة العسكرية، العميد وسيم فياض، خصص الجلسة اليوم لاستجواب شاكر فقط، نظرًا لحساسية القضية وأهميتها، ومن المتوقع أن تمتد لساعات طويلة.
