تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على التيك توكر المصرية الشهيرة بسنت محمد في محافظة الإسكندرية بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للقيم الأسرية والمجتمعية.

