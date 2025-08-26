تيك توكر شهيرة جديدة في قبضة الأمن المصري .. ماذا وجدوا لديها ؟

ووفقًا للأجهزة الأمنية، تمت عملية القبض على صانعة المحتوى المصرية عقب ورود عدة بلاغات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، ورصدت من خلالها نشر بسنت لمحتوى يتضمن ألفاظًا خارجة عن الأدب وحركات استعراضية بملابس خلاعية على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وخلال عملية الضبط، عثرت السلطات بحوزة بسنت محمد على هاتفي آيفون وزجاجة ويسكي ولفافتين تحتويان على مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من مخدر الأفيون. وبمواجهتها اعترفت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأقرت بنشر الفيديوهات المثيرة للجدل لجذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة.
بسنت محمد، طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، تُعد واحدة من أبرز صانعات المحتوى على تيك توك في مصر، حيث يتابعها حوالي 7 ملايين متابع على المنصة، وحققت أكثر من 191 مليون إعجاب على 250 مقطع فيديو وصورة، كما تمتلك 2.4 مليون متابع على إنستغرام.
واشتهرت بسنت بمقاطع متنوعة، لكن الكثير منها وُصف بـ"المثير للجدل" بسبب استخدامها ملابس شبه عارية وحركات استعراضية تحمل إيحاءات، مما أثار انتقادات واسعة. وتشير التحريات إلى أنها كانت تقيم في القاهرة مع والدتها قبل انتقالها إلى الإسكندرية، حيث تم ضبطها في عقار سكني.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تم التحفظ على المضبوطات، وأُحيلت المتهمة إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، التي قررت إخلاء سبيلها صباح اليوم بضمان محل إقامتها لحين استكمال التحقيقات وفحص الفيديوهات.
في الأشهر الأخيرة، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، حيث ألقت القبض على عدة صانعي محتوى، من بينهم التيك توكر بطة ضياء، ونرمين طارق (أم ملك)، والراقصة بديعة، بتهم مشابهة تتعلق بنشر فيديوهات تحتوي على إيحاءات أو ألفاظ خادشة للحياء.
وفي أغسطس، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4 صانعي محتوى آخرين، بما في ذلك شاب تنكر بهيئة فتاة لنشر فيديوهات خادشة، مما أثار جدلًا واسعًا. كما تقدم محامون ببلاغات ضد 7 تيك توكرز بتهم التحريض على السلوكيات المنحرفة، مما يعكس غضبًا شعبيًا متزايدًا تجاه هذا النوع من المحتوى.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية لتنظيم المحتوى الرقمي وضمان الالتزام بالقوانين المصرية، مثل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961.
وتشمل التهم الشائعة: التحريض على الفسق والفجور، التعدي على القيم المجتمعية، وتسهيل الدعارة، مع عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.
روسيا اليوم
