"حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة

الوكيل الإخباري- نُقلت الفنانة المصرية رحمة أحمد بشكل عاجل إلى مستشفى في القاهرة الجديدة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تبيّن أنها نتيجة تضخم في الكبد، ووصفت حالتها بـ"الحرجة"، لكنها تتلقى العلاج تحت إشراف طبي متخصص.

الخبر أثار قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن دعمهم ودعواتهم لها بالشفاء العاجل.



يُذكر أن رحمة افتتحت مؤخرًا مشروعًا تجاريًا يحمل طابعًا كوميديًا مستوحى من شخصيتها "عبير" في مسلسل 80 باكو.