الأربعاء 2025-09-24 11:38 ص
 

"حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة

لارلالا
رحمة رياض
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-  نُقلت الفنانة المصرية رحمة أحمد بشكل عاجل إلى مستشفى في القاهرة الجديدة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تبيّن أنها نتيجة تضخم في الكبد، ووصفت حالتها بـ"الحرجة"، لكنها تتلقى العلاج تحت إشراف طبي متخصص.

اضافة اعلان


الخبر أثار قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن دعمهم ودعواتهم لها بالشفاء العاجل.


يُذكر أن رحمة افتتحت مؤخرًا مشروعًا تجاريًا يحمل طابعًا كوميديًا مستوحى من شخصيتها "عبير" في مسلسل 80 باكو.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

drg

أخبار الشركات تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

ن

فن ومشاهير كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

لارلالا

فن ومشاهير "حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة



 
 





الأكثر مشاهدة