"حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة

الخبر أثار قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين أعربوا عن دعمهم ودعواتهم لها بالشفاء العاجل.
يُذكر أن رحمة افتتحت مؤخرًا مشروعًا تجاريًا يحمل طابعًا كوميديًا مستوحى من شخصيتها "عبير" في مسلسل 80 باكو.
