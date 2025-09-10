دانييلا رحمة تعترف.. لهذا السبب لم أكشف عن حملي (فيديو)

الوكيل الإخباري- في أول لقاء صحافي لها بعد انتشار خبر حملها، كشفت الممثلة دانييلا رحمة عن الأسباب التي دفعتها لعدم تأكيد الخبر في بدايته، رغم تسريبه على مواقع التواصل.

وفي حديثها لبرنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، قالت دانييلا:

"اضطررت لإخفاء خبر حملي لأنني مررت بصعوبات في البداية ولم أكن مطمئنة لسير الحمل، خصوصاً خلال وجودي في مهرجان قرطاج، حيث كانت الصحافة تلاحقني بأسئلة لم أرغب بالإجابة عنها".



وأضافت:

"حتى عندما عدت إلى لبنان وسُئلت عن الحمل خلال تسلّمي جائزة، كان من المقرر أن أزور طبيبتي في اليوم التالي للتأكد من أن كل شيء يسير بخير، لذلك فضّلت الصمت".



وأعربت دانييلا عن حزنها بسبب تسريب الخبر قبل إعلانها الرسمي، قائلة:

"كنت أتمنى أن أشارك هذا الخبر الجميل مع الناس بطريقتي وفي الوقت الذي أختاره، لأنه يعني لي الكثير".

