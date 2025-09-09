راغب علامة يُلهب قرطاج ويكشف عن أغنية جديدة

قدّم خلال الحفل أغنيته الجديدة باللهجة المصرية "خايف من إيه؟" لأول مرة، إلى جانب باقة من أشهر أعماله مثل "قلبي عشقها" و"ترقيص"، التي طالب الجمهور بإعادتها.
وفي كلمة مؤثرة، قال راغب: "أنا لا أحبكم بل أتنفسكم"، مؤكداً محبته لجمهوره الذي رافقه في مسيرته لعقود.
-
أخبار متعلقة
-
الشامي ينجو من السقوط أرضاً وسط تدافع المعجبين (فيديو)
-
لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش
-
آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة رنا رئيس
-
سلوم حداد يُثير أزمة مع فناني مصر.. ماذا قال؟
-
فضل شاكر يخرج عن صمته ويشن هجوما عنيفا - فيديو
-
عودة نُجوم المنفى إلى دراما رمضان 2026 في سوريا
-
ليدي غاغا وأريانا غراندي تكتسحان جوائز MTV الموسيقية لعام 2025
-
نجوم جدد ينضمون إلى مسلسل "تحت الأرض" مع بدء تصويره في سوريا