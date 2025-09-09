راغب علامة يُلهب قرطاج ويكشف عن أغنية جديدة

الوكيل الإخباري- حيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً جماهيرياً ضخماً على المسرح الأثري بقرطاج، وسط تفاعل كبير من الحضور.

قدّم خلال الحفل أغنيته الجديدة باللهجة المصرية "خايف من إيه؟" لأول مرة، إلى جانب باقة من أشهر أعماله مثل "قلبي عشقها" و"ترقيص"، التي طالب الجمهور بإعادتها.



وفي كلمة مؤثرة، قال راغب: "أنا لا أحبكم بل أتنفسكم"، مؤكداً محبته لجمهوره الذي رافقه في مسيرته لعقود.