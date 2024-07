الوكيل الإخباري - وقع النجم العالمي ويل سميث عقد تسجيل جديد بعد شهر من كشفه عن عمله على أول ألبوم له منذ ما يقرب من 20 عاماً، مع شركة SLANG المستقلة الجديدة.



كما ضمت الشركة أيضاً مغنيين مثل بيغ شون، وماري جيه بليج وكاردي بي ورودي ريتش إلى قائمتها وفقاً لمجلة Forbes.



تأتي هذه الأخبار بعد شهر من أدائه في حفل توزيع جوائز BET لعام 2024، حيث غنى سميث أغنيته الجديدة "You Can Make It" مع فرقة Sunday Service Choir.