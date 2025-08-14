نجم عالمي يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

وكتب بيبر:
"ممتن جدًا لأنه يقابلني كل صباح بمحبته، حتى في أسوأ حالاتي."
وهو ما اعتبره كثيرون إشارة إلى صراعات نفسية يمر بها حاليًا.
ويأتي المنشور بعد ساعات من مشاركته لقطات من محادثة خاصة عبر iMessage، تحدّث فيها عن شعوره بالإرهاق الجسدي والنفسي، مما زاد من قلق جمهوره حول حالته الصحية والعقلية.
