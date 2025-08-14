نجم عالمي يثير قلق متابعيه برسالة مؤثرة.. ماذا قال؟

الوكيل الإخباري- أثار النجم العالمي جاستن بيبر قلق متابعيه بعد نشره منشورًا عبر حسابه على "إنستغرام"، عبّر فيه عن امتنانه للحب والمغفرة التي يمنحه إياها يسوع، رغم شعوره أحيانًا بعدم استحقاقها.

وكتب بيبر:

"ممتن جدًا لأنه يقابلني كل صباح بمحبته، حتى في أسوأ حالاتي."



وهو ما اعتبره كثيرون إشارة إلى صراعات نفسية يمر بها حاليًا.



ويأتي المنشور بعد ساعات من مشاركته لقطات من محادثة خاصة عبر iMessage، تحدّث فيها عن شعوره بالإرهاق الجسدي والنفسي، مما زاد من قلق جمهوره حول حالته الصحية والعقلية.