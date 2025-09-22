شكران مرتجى تبكي بعد تكريمها المفاجئ في الموريكس دور - فيديو

الوكيل الإخباري- فوجئت الفنانة شكران مرتجى بتكريمها خلال حفل توزيع جوائز الموريكس دور في دورته الـ25، عن مجمل مسيرتها الفنية التي تميّزت بأدوارها المتنوعة واللافتة.

وعند صعودها إلى المسرح لاستلام الجائزة، بدت شكران في غاية الدهشة، مؤكدة أن التكريم جاء مفاجأة كاملة من القائمين على الحفل، حيث حضرت في الأصل لتسليم جائزة لأحد الزملاء، ولم تكن تعلم أنها ضمن قائمة المكرمين.



وأعربت عن سعادتها بهذا التكريم في بيروت، مشيرة إلى أن هذه اللحظة شكلت محطة مؤثرة في مسيرتها الفنية.

