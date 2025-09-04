الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)

بلاللاى
أحمد عز
 
الخميس، 04-09-2025 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود علاقة حب بين النجم المصري أحمد عز والممثلة تارا عماد، إثر تعاونهما في عدة أعمال فنية.

اضافة اعلان


لكن مصادر "نيوز رووم" أكدت أن العلاقة بينهما لا تتجاوز حدود الصداقة، خاصة بعد تعاونهما في فيلم "Seven Dogs" الذي انتهيا من تصويره مؤخرًا.

 

Image1_920254102323151546664.jpg

 

 

لبنان  24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة