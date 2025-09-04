علاقة حب تجمع أحمد عز بهذه الفنانة الجميلة! (صورة)

الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن وجود علاقة حب بين النجم المصري أحمد عز والممثلة تارا عماد، إثر تعاونهما في عدة أعمال فنية.

لكن مصادر "نيوز رووم" أكدت أن العلاقة بينهما لا تتجاوز حدود الصداقة، خاصة بعد تعاونهما في فيلم "Seven Dogs" الذي انتهيا من تصويره مؤخرًا.



