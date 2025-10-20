فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني في أول جلسة استجواب

ويأتي هذا الاستدعاء بعد اتهامه بقضايا تتعلق بالتسليح وأعمال إرهابية، وفق ما أفادت قناة "الجديد". وكان شاكر قد سلّم نفسه بهدوء عند حاجز الحسبة، وسط أنباء متضاربة عن وضعه الصحي، نفاها مقربون منه.
