فضل شاكر يمثل أمام القضاء اللبناني في أول جلسة استجواب

الوكيل الإخباري- حدّد القضاء اللبناني جلسة استجواب تمهيدية للفنان فضل شاكر يوم الأربعاء 22 أكتوبر، وذلك بعد تسليمه نفسه للجيش، عقب سنوات من التواري داخل مخيم عين الحلوة في صيدا.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد اتهامه بقضايا تتعلق بالتسليح وأعمال إرهابية، وفق ما أفادت قناة "الجديد". وكان شاكر قد سلّم نفسه بهدوء عند حاجز الحسبة، وسط أنباء متضاربة عن وضعه الصحي، نفاها مقربون منه.