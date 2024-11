فنان أمريكي يعلن إصابته بسرطان القولون

الوكيل الإخباري- يعاني الممثل الأمريكي جيمس فان دير بيك، الذي اشتهر بعد بطولة مسلسل "Dawson's Creek"، من سرطان القولون، وفقاً لما ذكرته مجلة "بيبول" الأمريكية.

وفي مقابلة خاصة مع المجلة المعنية بأخبار المشاهير، روى الممثل البالغ من العمر 47 عامًا تجربته وأعرب عن تفاؤله في مواجهة هذا المرض .



دعم عائلي

وقال الممثل الأمريكي: "لقد تعاملت مع هذا التشخيص بشكل خاص واتخذت الخطوات اللازمة لحل الأمر، بدعم من عائلتي الرائعة"، مضيفاً: "هناك أسباب للتفاؤل، وأشعر أنني بحالة جيدة".



وفي بيان نشر على صفحته في موقع "إنستغرام" مساء الأحد، بعد ساعات قليلة من نشر بيانه الأول، كتب فان دير بيك: "إنني أتلقى العلاج، وتتحسن صحتي العامة باهتمام أكبر من أي وقت مضى".



وقال الممثل إنه كان يعتزم التحدث بشكل مطول ومفصل لرفع مستوى الوعي ورواية قصته بطريقته الخاصة في وقت لاحق، ولكن عندما تم نشر الخبر في إحدى وسائل الإعلام، اضطر لتغيير خططه وقرر أن يرويها بنفسه.



ولدى فان دير بيك ستة أبناء من زوجته كيمبرلي، وقد اشتهر بأداء الدور الرئيسي في المسلسل الدرامي للمراهقين "Dawson's Creek"، الذي تم بثه في الفترة من 1998 إلى عام 2003.



وظهر مؤخراً كضيف في إحدى حلقات مسلسل "Walker"، وسيظهر في فيلم "Sidelined: The QB and Me" لمنصة (توبي)، المقرر طرحه هذا العام.