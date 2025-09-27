فنان كويتي خضع لعمليّة جراحيّة معقّدة... استغرقت 4 ساعات (صورة)

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الكويتي عبد الله بوشهري عن خضوعه لعملية جراحية معقّدة، استغرقت 4 ساعات.



وزار الفنان طارق العلي بوشهري في المستشفى، ونشر صورة معه أرفقها بالتعليق: "سلامات أخونا الفنان عبدالله بوشهري أجر وعافية واسأل الله عز وجل بأن يشفيك".

