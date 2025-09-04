فنان كويتي شهير يثير القلق بعد وعكة صحية على الهواء - صورة

الوكيل الإخباري- أثار الفنان الكويتي علي كاكولي قلق الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "صباح الخير يا عرب"، حيث تحدث عن مسلسله الجديد "كان إنسان" وألمح إلى شعوره بالدوار أثناء اللقاء.

وتسبب هذا التصريح في موجة من التساؤلات حول حالته الصحية، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من الفنان حول ما حدث، حيث اقتصر على نشر مقطع من المقابلة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في "إنستغرام" مع أغنية ساخرة تقول: "صداع جتني دوخة"، ما زاد من حالة الغموض والتكهنات.



في المقابلة، كشف كاكولي أنه يعاني من دوخة ناتجة عن تقلبات في ضغط الدم، وأكد ذلك رغم محاولة مقدمة البرنامج تخفيف الموقف بنبرة مزاح، حيث قالت إنه قد يكون يختلق الأمر بسبب تناول البطيخ. لكن الفنان أكد صحة معاناته مع ضغط الدم، واستمرت الفقرة دون أخذ استراحة أو متابعة صحية.



ويشارك علي كاكولي حالياً في بطولة المسلسل الدرامي القصير "كان إنسان" إلى جانب نخبة من الفنانين، والعمل من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي، وقد بدأ عرضه قبل أيام.



