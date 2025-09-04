الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

فنان كويتي شهير يثير القلق بعد وعكة صحية على الهواء - صورة

لاب
تعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 10:17 ص

الوكيل الإخباري-   أثار الفنان الكويتي علي كاكولي قلق الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية ببرنامج "صباح الخير يا عرب"، حيث تحدث عن مسلسله الجديد "كان إنسان" وألمح إلى شعوره بالدوار أثناء اللقاء.

اضافة اعلان


وتسبب هذا التصريح في موجة من التساؤلات حول حالته الصحية، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من الفنان حول ما حدث، حيث اقتصر على نشر مقطع من المقابلة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه في "إنستغرام" مع أغنية ساخرة تقول: "صداع جتني دوخة"، ما زاد من حالة الغموض والتكهنات.


في المقابلة، كشف كاكولي أنه يعاني من دوخة ناتجة عن تقلبات في ضغط الدم، وأكد ذلك رغم محاولة مقدمة البرنامج تخفيف الموقف بنبرة مزاح، حيث قالت إنه قد يكون يختلق الأمر بسبب تناول البطيخ. لكن الفنان أكد صحة معاناته مع ضغط الدم، واستمرت الفقرة دون أخذ استراحة أو متابعة صحية.


ويشارك علي كاكولي حالياً في بطولة المسلسل الدرامي القصير "كان إنسان" إلى جانب نخبة من الفنانين، والعمل من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي العلي، وقد بدأ عرضه قبل أيام.

 


Image1_920254101453105111035.jpg

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة