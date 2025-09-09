الثلاثاء 2025-09-09 12:35 م
 

لأول مرة.. خبايا خلاف عبد الحليم ولبنى عبد العزيز بسبب فريد الأطرش

عبد الحليم ولبنى عبد العزيز
 
الثلاثاء، 09-09-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إسعاد يونس، كشفت الفنانة المصرية الكبيرة لبنى عبد العزيز لأول مرة تفاصيل الصدام الذي وقع بينها وبين العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، إثر نيتها العمل مع المطرب فريد الأطرش في فيلم سينمائي.

بعد نجاحهما معًا في فيلم "الوسادة الخالية"، طلب عبد الحليم من لبنى التعاون معه مجددًا، معبرًا عن تقديره الكبير لها. لكن لبنى كانت تخطط لعمل جديد بعنوان "رسالة من امرأة مجهولة" من بطولة فريد الأطرش، ما أغضب عبد الحليم بشدة.


بحسب لبنى عبد العزيز، لجأ عبد الحليم إلى الصحافة المصرية التي كانت إلى جانبه، حيث فوجئت بوفد من الصحافيين يتوجه إلى منزلها ويأخذونها إلى سينما راديو، حيث جلس عبد الحليم بجانبها أثناء مشاهدة فيلم فريد الأطرش، محاولًا إقناعها بعدم المضي في مشروعها مع الأطرش.


رغم محاولات عبد الحليم المتكررة لإلغاء التعاون، أصرت لبنى على مشروعها وقدمت فيلم "رسالة من امرأة مجهولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وأكد مكانتها الفنية.


هذه الحكاية تسلط الضوء على الصراعات الفنية والندية بين كبار نجوم الفن في مصر خلال تلك الحقبة الذهبية.

 

