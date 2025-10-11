السبت 2025-10-11 01:32 م
 

بعمر السبعين.. مخرجة مصرية شهيرة تدخل القفص الذهبي (فيديو)

ير
تعبيرية
 
السبت، 11-10-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في حفل عائلي خاص بإحدى الفيلات بالقاهرة، بعيدًا عن الإعلام، احترامًا لرغبة العروسين في الخصوصية.

اضافة اعلان


وجاء الحفل بعد إعلانها سابقًا إلغاء الزفاف بسبب موجة من السخرية والتنمر على مواقع التواصل، حيث اكتفت برسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "قررنا الاكتفاء باحتفال عائلي.. ولن يعرف الحاسدون والحاقدون موعد لقائنا".

 

 


Image1_10202511103844231400028.jpg

 


Image1_10202511103859438325943.jpgلبنان  24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ات

المرأة والجمال 9 عناصر غذائية ضرورية لشعر كثيف وصحي... احرصي عليها

البترا

أخبار محلية وزارة السياحة تستهدف إطلاق رحلات مدرسية إلى البترا ضمن برنامج "أردننا جنة"

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية إعلان نتائج الدفعة الثالثة من مرشحي كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

بلا

طب وصحة عارض شائع جداً قد ينذر بالإصابة بالسرطان

اى

طب وصحة مع اقتراب الشتاء.. ما فعالية "فيتامين سي" في علاج نزلات البرد؟

الجمهورية العربية المصرية

عربي ودولي وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة

السودان

عربي ودولي 30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان

ر

طب وصحة الوحمة عند الرضع.. متى تختفي؟ ومتى تستدعي متابعة طبية؟



 
 





الأكثر مشاهدة