بعمر السبعين.. مخرجة مصرية شهيرة تدخل القفص الذهبي (فيديو)

الوكيل الإخباري- احتفلت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في حفل عائلي خاص بإحدى الفيلات بالقاهرة، بعيدًا عن الإعلام، احترامًا لرغبة العروسين في الخصوصية.

وجاء الحفل بعد إعلانها سابقًا إلغاء الزفاف بسبب موجة من السخرية والتنمر على مواقع التواصل، حيث اكتفت برسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "قررنا الاكتفاء باحتفال عائلي.. ولن يعرف الحاسدون والحاقدون موعد لقائنا".

