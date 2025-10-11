بعمر السبعين.. مخرجة مصرية شهيرة تدخل القفص الذهبي (فيديو)

وجاء الحفل بعد إعلانها سابقًا إلغاء الزفاف بسبب موجة من السخرية والتنمر على مواقع التواصل، حيث اكتفت برسالة عبر إنستغرام قالت فيها: "قررنا الاكتفاء باحتفال عائلي.. ولن يعرف الحاسدون والحاقدون موعد لقائنا".
