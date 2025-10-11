هذا ما يطلبه فضل شاكر من القضاء اللبناني

الوكيل الإخباري- أكدت المحامية أماتا مبارك أن الفنان فضل شاكر لا تربطه أية علاقة بالموقوفين لدى السلطات اللبنانية ، مشيرة إلى أن ملفه منفصل تمامًا عن قضية الشيخ أحمد الأسير.

وأوضحت مبارك في تصريحات تلفزيونية أن فضل شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، ويطالب بمحاكمة عادلة ومستقلة عن أي اعتبارات سياسية.



وأضافت أن موكلها اتخذ قرار تسليم نفسه منذ فترة، لكنه كان ينتظر التوقيت المناسب، معتبرة أن الوقت الحالي هو الأنسب لمعالجة قضيته ضمن أجواء قضائية نزيهة.



وأشارت المحامية إلى أن المؤشرات الحالية توحي بعدم تسييس القضية، ما يعزز فرص حصول شاكر على محاكمة عادلة تأخذ في الاعتبار الوقائع بعيدًا عن التجاذبات السياسية.