هذا ما يطلبه فضل شاكر من القضاء اللبناني

وأوضحت مبارك في تصريحات تلفزيونية أن فضل شاكر بريء من التهم المنسوبة إليه، ويطالب بمحاكمة عادلة ومستقلة عن أي اعتبارات سياسية.
وأضافت أن موكلها اتخذ قرار تسليم نفسه منذ فترة، لكنه كان ينتظر التوقيت المناسب، معتبرة أن الوقت الحالي هو الأنسب لمعالجة قضيته ضمن أجواء قضائية نزيهة.
وأشارت المحامية إلى أن المؤشرات الحالية توحي بعدم تسييس القضية، ما يعزز فرص حصول شاكر على محاكمة عادلة تأخذ في الاعتبار الوقائع بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
-
أخبار متعلقة
-
مشاجرة حادّة في تسجيل مسرّب منسوب لوائل كفوري وشانا عبود - فيديو
-
سحبها وأسقطها أرضاً .. شاهدوا ماذا فعل أحد المعجبين بفنانة عالمية شهيرة (فيديو)
-
إليسا تُعلق على قضية فضل شاكر وتصريحها يُشعل مواقع التواصل (فيديو)
-
بعمر السبعين.. مخرجة مصرية شهيرة تدخل القفص الذهبي (فيديو)
-
أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في قطر بعد نجاحها في لندن
-
شيرين عبدالوهاب في عيد ميلادها الـ45.. صوت عذب ومسيرة مليئة بالأزمات
-
لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد
-
التعاون الأول بين نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في دراما رمضان 2026