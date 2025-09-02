محمد منير في تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم 'ضي'

يحكي الفيلم قصة شاب يسعى لتحقيق حلمه بالغناء خلال رحلة شاقة عبر محافظات مصر.
من جهة أخرى، يستعد منير لطرح أغنية جديدة بعنوان «بين البينين»، من إنتاج روتانا، وذلك خلال تواجده في ألمانيا لقضاء فترة نقاهة. الأغنية تأتي ضمن ألبومه الجديد الذي يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين.
-
أخبار متعلقة
-
رمضان 2026.. مفاجآت درامية وقصص مشوقة في طريقها إليكم
-
"السرطان سرقه منا".. الموت يؤلم الإعلامي اللبناني نيشان (صورة)
-
إعلامية سورية شهيرة تكشف كيف هددها نظام الأسد (فيديو)
-
هيفاء حسين تقاضي فضل شاكر.. ما التهمة؟
-
داليا البحيري تروي تفاصيل حادث السير وأزمتها الصحية في الصيف
-
سرقة فيلا الفنان حمادة هلال بالقاهرة.. والقبض على السارقة
-
ابنة صباح الجزائري تشن هجوماً على دريد لحام - (فيديو)
-
الشامي يحقق إنجازاً عالمياً بأغنية "بتهون" ويتصدر الترند