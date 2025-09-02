الثلاثاء 2025-09-02 12:38 م
 

محمد منير في تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم 'ضي'

الثلاثاء، 02-09-2025 10:59 ص

الوكيل الإخباري-   يشارك الفنان محمد منير كضيف شرف في فيلم 'ضي - سيرة أهل الضي'، من خلال أداء تمثيلي وأغنية ترويجية كتبها مصطفى حدوتة ولحنها إيهاب عبد الواحد. يبدأ عرض الفيلم في السينما يوم 3 سبتمبر، وهو من بطولة أسيل عمران وبدر محمد، وتأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي.

يحكي الفيلم قصة شاب يسعى لتحقيق حلمه بالغناء خلال رحلة شاقة عبر محافظات مصر.


من جهة أخرى، يستعد منير لطرح أغنية جديدة بعنوان «بين البينين»، من إنتاج روتانا، وذلك خلال تواجده في ألمانيا لقضاء فترة نقاهة. الأغنية تأتي ضمن ألبومه الجديد الذي يضم تعاونات مع نخبة من الشعراء والملحنين.

 

