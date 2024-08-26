نجوى كرم ترد على شائعات رفضها لرحمة رياض: القرار بيد الإنتاج

ونفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى رفضها مشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض في لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" بنسخته العربية.
وأوضحت كرم خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش حفلها الأخير في العاصمة السورية دمشق أن قرار اختيار أعضاء لجنة التحكيم يعود لفريق الإنتاج، وأن دورها يقتصر على قبول أو رفض مشاركتها الشخصية فقط عندما تُعرض عليها.
وقالت كرم: "أشعر بأنني أصبحت جزءاً من البرنامج، والبرنامج أصبح جزءاً من نجاحاتي وحياتي، خاصةً أنه ترك أثراً على حياتي الشخصية أكثر من الفنية."
وأضافت: "أتمنى أن يسود التناغم بين أعضاء اللجنة، لأن هذا ما يميزها، وأتمنى أن نستمر على هذا النهج."
جدير بالذكر أن نجوى كرم تستمر في تألقها ضمن لجنة التحكيم لهذا الموسم، إلى جانب عودة ناصر القصبي، وانضمام باسم يوسف لأول مرة. ومن المقرر أن تقدم ريا أبي راشد الموسم الجديد، الذي سيبدأ تصوير حلقاته الأولى في وقت لاحق من الشهر القادم في العاصمة السعودية الرياض.
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