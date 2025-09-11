هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!

الوكيل الإخباري- كشفت معلومات موقع "لبنان24" عن وقوع إشكال كبير في محيط منزل الفنان فضل شاكر داخل حي المنشية في مخيم عين الحلوة، وذلك إثر محاولة مجموعة من المطلوبين للدولة اللبنانية مهاجمة منزله.

وبحسب المعلومات، فإن كلاً من محمود منصور ومحمد جمال حمد، المنتميين إلى إحدى الجماعات، توجها مع عدد من الشبان إلى الحي بهدف إحراق منزل شاكر، بذريعة ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، في منطقة تعتبرها تلك الجماعة خاضعة لسيطرتها وتُمانع أي مظاهر فنية.



وأفادت المصادر أن جيران شاكر تصدّوا للمهاجمين ووقعت مواجهات عنيفة في المنطقة، قبل أن يتدخل المطلوب البارز هيثم الشعبي في محاولة لاحتواء الموقف عبر وساطة مع الأطراف.



ووفق المعلومات، فقد تم التوصّل إلى "حل غير محسوم" يقضي بأن يتوقف فضل شاكر عن الغناء قريبًا، بعد الانتهاء من إصدار ألبومه الجديد الذي وقّع عقدًا مع إحدى الشركات لإطلاقه.