الخميس 2025-09-11 01:44 م
 

هجوم على منزل فضل شاكر.. مفاجأة مُدويّة!

ثب
فضل شاكر
 
الخميس، 11-09-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-   كشفت معلومات موقع "لبنان24" عن وقوع إشكال كبير في محيط منزل الفنان فضل شاكر داخل حي المنشية في مخيم عين الحلوة، وذلك إثر محاولة مجموعة من المطلوبين للدولة اللبنانية مهاجمة منزله.

اضافة اعلان


وبحسب المعلومات، فإن كلاً من محمود منصور ومحمد جمال حمد، المنتميين إلى  إحدى الجماعات، توجها مع عدد من الشبان إلى الحي بهدف إحراق منزل شاكر، بذريعة ممارسته الغناء والفن داخل المخيم، في منطقة تعتبرها تلك الجماعة خاضعة لسيطرتها وتُمانع أي مظاهر فنية.


وأفادت المصادر أن جيران شاكر تصدّوا للمهاجمين ووقعت مواجهات عنيفة في المنطقة، قبل أن يتدخل المطلوب البارز هيثم الشعبي في محاولة لاحتواء الموقف عبر وساطة مع الأطراف.


ووفق المعلومات، فقد تم التوصّل إلى "حل غير محسوم" يقضي بأن يتوقف فضل شاكر عن الغناء قريبًا، بعد الانتهاء من إصدار ألبومه الجديد الذي وقّع عقدًا مع إحدى الشركات لإطلاقه.

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

أخبار محلية قاضي القضاة يتفقد سير العمل بالمحكمة الإبتدائية الشرعية بمادبا

اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

أخبار محلية اللواء المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدي الأمن العام

وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

أخبار محلية وزير المياه يوقع اتفاقية تأهيل قطاع المياه لتحقيق متطلبات الأمن السيبراني

حملة واسعة لتنظيف مجاري السيول والأودية

أخبار محلية بلدية بيرين تبدأ حملة تنظيف مجاري السيول والاودية استعدادا لموسم الشتاء

56

فن ومشاهير شيرين تصدر بياناً رسمياً بعد إعلان موعد حفلها مع فضل شاكر في السعودية

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يرعى حفل تخريج مدربي مؤسسة التدريب المهني في "لومينوس"

14

فن ومشاهير بعد أزمة عمرو دياب وتامر حسني.. من يتصدر سباق صيف 2025؟

عناصر الأمن السوري خلال القبض على خلية تابعة لحزب الله

عربي ودولي الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تنشط في ريف دمشق الغربي



 
 





الأكثر مشاهدة