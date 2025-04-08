مواطن يشارك: شخص يرمي نفسه على السيارات في منطقة تلاع العلي.. احذروا مفتعلي الحوادث!#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/95sJfJHpKk— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 8, 2025
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