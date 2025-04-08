الثلاثاء 2025-04-08 01:18 م
 

مواطن يشارك: شخص يرمي نفسه على السيارات في منطقة تلاع العلي.. احذروا مفتعلي الحوادث!

تغ
من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 08-04-2025 12:19 م

الوكيل الإخباري-  

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