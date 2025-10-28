زلزال قوي يهز ولاية باليكسير التركية والسكان يفرون إلى الشوارع

12:19 ص

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر قضاء صندرغي التابع لولاية باليكسير غربي تركيا عند الساعة 22:48 مساءً بالتوقيت التركي. اضافة اعلان





وحسب المعطيات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني، فإن الزلزال وقع على عمق 5.99 كيلومترات.



وشعر بالزلزال سكان مدينة إسطنبول وإزمير وعدد من الولايات الأخرى في منطقتي مرمرة وإيجة.



وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الفرق المختصة باشرت أعمال المسح الميداني في منطقة الزلزال.



بدوره، أفاد قائمقام قضاء صندرغي، في تصريح لوكالة الأناضول، بحدوث دمار في بعض المناطق دون وقوع خسائر في الأرواح.



فيما ذكر وزير الصحة كمال مميش أوغلو، في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدم تلقيهم أي بلاغات سلبية.



أما وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، فأكد في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية عدم وقوع أي أضرار في البنية التحتية للاتصالات.



وفي 10 أغسطس/آب الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قضاء صندرغي تسبب بمصرع شخص وإصابة 29 بجروح.