الجيش الصيني ينشر فيديو لاستخدام الأسهم السامة

الوكيل الاخباري - نشر الجيش الصيني على شبكة الإنترنت تدريبات أجرتها القوات الخاصة .
وتدرب أفراد القوات الخاصة على إزالة حقول الألغام والزحف سرا تحت أسلاك الشد والأسلاك الشائكة واستخدام أسهم مشحمة بزيت خاص يؤثر على أعصاب الإنسان. وألقى الجنود بأسهم سامة من أنابيب هواء خاصة .
Применение отравленных стрел спецназом НОАК. Видео: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/epmQVwrjMV— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 27, 2021
ومن مميزات استخدام هذا السلاح إصابة السهم لجزء غير محمي من جسم الجندي وهو وجهه، من مسافة بضعة أمتار.
يذكر أن أنابيب الهواء التي يستخدمها أفراد القوات الخاصة الصينية قابلة للطي. ومجهزة بجهاز تصويب.
المصدر : روسيا اليوم