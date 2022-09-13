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الثلاثاء، 13-09-2022 10:28 ص

برج خليفة يضيء بصورة الملكة اليزابيث

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الوكيل الإخباري-أضاءت إمارة دبي برج خليفة بصورة الملكة والعلم البريطاني، مساء الأحد حداداً على رحيل الملكة اليزابيث .

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ونشر حساب برج خليفة عبر "تويتر" مقطع فيديو لإضاءة البرج بصورة الملكة، معلّقاً: "نضيء برج خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية".

 

 

 


 




 

 


 

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