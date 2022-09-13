برج خليفة يضيء بصورة الملكة اليزابيث

الوكيل الإخباري-أضاءت إمارة دبي برج خليفة بصورة الملكة والعلم البريطاني، مساء الأحد حداداً على رحيل الملكة اليزابيث .
ونشر حساب برج خليفة عبر "تويتر" مقطع فيديو لإضاءة البرج بصورة الملكة، معلّقاً: "نضيء برج خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية".
نضيء #برج_خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.#BurjKhalifa— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) September 11, 2022
lights up to extend our deepest condolences for the passing of her Majesty Queen Elizabeth II. pic.twitter.com/m5M0n1Qx1Y