برج خليفة يضيء بصورة الملكة اليزابيث

الوكيل الإخباري-أضاءت إمارة دبي برج خليفة بصورة الملكة والعلم البريطاني، مساء الأحد حداداً على رحيل الملكة اليزابيث .

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ونشر حساب برج خليفة عبر "تويتر" مقطع فيديو لإضاءة البرج بصورة الملكة، معلّقاً: "نضيء برج خليفة لنعبّر عن خالص عزائنا ومواساتنا للشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية".



