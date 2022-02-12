تصميم حوض أسماك خاص لقط لمراقبة الأسماك كيف تسبح

الوكيل الاخباري - حصل القط غاسبر من سينسيناتي الأمريكية، على حوض أسماك تم إضافة ميزة له خصيصا ليتمكن من مراقبة الأسماك في الحوض.
غاسبر الذي يحب مراقبة الأسماك في الحوض حصل على فرصة لمشاهدتها عن قرب دون الحاجة إلى السباحة داخل الحوض.
تم تصميم الحوض بفتحة في أسفله وصنع غرفة زجاجية داخل الحوض ليتمكن من إدخال رأسه ومراقبة حركة الأسماك.
المصدر : سبوتنك
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة