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الإثنين، 10-05-2021 11:02 ص

خدعة بصرية.. وجه مرعب يظهر من خلال ملابس الغسيل ويختفي



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد فيديو يوثق لحظة مرعبة أصابت سيدة بعد إزالة الملابس من غسالتها.

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ويظهر في الفيديو الذي شاركته "ذا صن" على صفحتها في "تويتر" كيف تسببت انحناءات ملابس الغسيل بتشكل وجه مخيف للحظات ثم اختفائه.

وتشعر المرأة التي سجلت المشهد بالصدمة للحظات أثناء مشاهدتها الوجه، لتقول كيف حدث هذا؟.. وتلحظ لاحقا الخدعة البصرية التي وقعت فيها وتضحك.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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