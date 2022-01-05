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الأربعاء، 05-01-2022 09:45 ص

سائق يقود سيارته على خط قطار الترام في إسطنبول



الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق تركي يقود سيارته على طول خط ترام بسرعة جنونية.

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تظهر لقطات المراقبة في اسطنبول بتركيا، سائقا وهو يقود سيارته مسرعًا على طول خط القطار بعد أن دخله منعطفًا على الطريق الرئيسي.


تلتقط كاميرا أخرى سيارة فضية وهي تندفع باتجاه محطة توبكابي بينما ينتظر الركاب المذهولون قدوم القطار.

 


لحسن الحظ لم يصب أحد في حادثة التي وقعت في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

توقفت السيارة على الخط، وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، اتصل الركاب بالإسعاف والشرطة أثناء الحادث.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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