سائق يقود سيارته على خط قطار الترام في إسطنبول

الوكيل الاخباري - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق تركي يقود سيارته على طول خط ترام بسرعة جنونية.

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تظهر لقطات المراقبة في اسطنبول بتركيا، سائقا وهو يقود سيارته مسرعًا على طول خط القطار بعد أن دخله منعطفًا على الطريق الرئيسي.



تلتقط كاميرا أخرى سيارة فضية وهي تندفع باتجاه محطة توبكابي بينما ينتظر الركاب المذهولون قدوم القطار.



A driver has wrongly made his/her way to the tram rails and then got trapped somewhere along the railway until a tow truck came to move the car out of the rails in Fatih district of Istanbul, Turkiye. pic.twitter.com/U56nQt1wX3 January 5, 2022

لحسن الحظ لم يصب أحد في حادثة التي وقعت في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.توقفت السيارة على الخط، وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، اتصل الركاب بالإسعاف والشرطة أثناء الحادث.

المصدر : سبوتنك

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