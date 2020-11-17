الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

الأردنيون متفائلون بتخطي جائحة كورونا قريبا

القبض على مروج مخدرات بإربد

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية




الثلاثاء، 17-11-2020 11:24 ص

شاهد .. رجل كندي يطعم حيوانات الراكون تنفيذا لوصية زوجته



الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل كندي يدعى جيمس بلاكوو، يقوم بإطعام حيوانات الراكون، كل ليلة، تنفيذا لوصية زوجته الراحلة.

اضافة اعلان

وحسبما تبين في الفيديو يقوم بلاكوو باطعام حيوانات الراكون ويرصد رد فعل حيوانات الراكون والكلاب على تقديم الطعام لها. 

 

 

 

المصدر : سبوتنيك 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Em8L1pqW8AArTUn

طائرة ركاب تصطدم بدب أثناء عملية الهبوط في احد مطارات امريكا .. شاهد

LxkTDKEpGMYbhSDhJzrebrdLmXp072VBrrcanbgM

مسن استرالي ينجو بإعجوبة بعد تحطم مظلته وسقوطه في المحيط.. شاهد

1047206466_277_-1_1562_907_638x450_80_0_0_59c7abc55e2e194410c8a8c44a623bcd

أشبال النمر تتجول على طرقات الشرق الأقصى الروسي.. شاهد

35685016-0-image-a-21_1605398372127

لحظة انهيار جرف ضخم قرب مصيفين فى جزر الكناري.. شاهد

176-094852-spacex-rocket-launched-international-station_700x400

ناسا تطلق 4 رواد إلى الفضاء.. شاهد

202011150620282028

رجل امريكي يرتدي زي فأر لضمان التباعد الاجتماعي .. شاهد