شاهد .. رجل كندي يطعم حيوانات الراكون تنفيذا لوصية زوجته

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل كندي يدعى جيمس بلاكوو، يقوم بإطعام حيوانات الراكون، كل ليلة، تنفيذا لوصية زوجته الراحلة.

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وحسبما تبين في الفيديو يقوم بلاكوو باطعام حيوانات الراكون ويرصد رد فعل حيوانات الراكون والكلاب على تقديم الطعام لها.

المصدر : سبوتنيك

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