شاهد ظهور زوج من حيتان الأوركا القاتلة في أبوظبي

الوكيل الإخباري - شوهد زوج من حيتان “الأوركا “، التي تسمى بالحوت القاتل والتي تعتبر من الحيتان المحبة للسفر قبالة سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي.



وعلق أستاذ المناخ في جامعة القصيم على ظهور الحوت وأوضح أن الحُوتُ القاتِلُ أو السَفّاح أو الأُرْكَة أو الأُوركا هو حوت مُسَنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

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وأكد أن الحيتان القاتلة تتميز بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد يتخصصون غالبا في أنواع معينة من الفرائس، ويتغذى البعض حصرا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلفين.

يُذكر أن هيئة البيئة في أبو ظبي قد أعلنت عن ظهور الحوت القاتل قبالة سواحل إمارة أبو ظبي، وقالت أن هذه الحيتان من أكثر الأنواع البحرية حبا للسفر وتتميز بقدرتها على التكيف مع المياه الباردة والدافئة.







الجزء الاول حوت الأوركا على شواطئ أبوظبي حسب ماهو مذكور بالفيديوالجزء الاول pic.twitter.com/X0z6q7jHah June 11, 2023

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