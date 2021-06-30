شركة روبوتات أمريكية تصدر فيديو لـكلاب آلية يشعل الإنترنت!

الوكيل الاخباري - أصدرت شركة الروبوتات الأمريكية Boston Dynamics مقطع فيديو جديدا لرقص الروبوت بعد إعلان أن "هيونداي" استحوذت عليها.

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وعلى الرغم من أنها أعلنت عن الانتهاء من الاستحواذ الأسبوع الماضي في بيان صحفي، قررت Boston Dynamics الاحتفال بهذه المناسبة بشكل مثير يوم الثلاثاء.







ويُظهر الفيديو خمسة من الروبوتات الشبيهة بالكلاب ترقص على أغنية IONIQ: I'm On It لفرقة BTS الكورية الجنوبية، ويوضح دقة وتعقيد أجهزتها، والتي تتميز بملحقات تشبه الذراع الطويلة.



وأشاد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالمقطع الجديد، لكن لم يكونوا جميعا متحمسين تماما.



وعلّق أحد المستخدمين قائلا: "لست سعيدا جدا بفيديو الرقص المخيف"، في حين وصف آخرون الرقصة بأنها "مرعبة" وبائسة.



وتعرضت Boston Dynamics أيضا لانتقادات لأنها "بيعت للكوريين الجنوبيين"، حيث اشتكى معلق في الولايات المتحدة، "ألا يمكننا الاحتفاظ بأي تقنية هنا في أمريكا بعد الآن؟".

المصدر : روسيا اليوم