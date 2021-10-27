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الأربعاء، 27-10-2021 11:43 ص

ظهور نوع نادر من الحيتان في مياه أبو ظبي



الوكيل الاخباري - رصدت هيئة البيئة الإماراتية حوتا من نوع "بريدي" النادر في مياه إمارة أبو ظبي أثناء إجراء مسوحات بحرية مؤخرا.

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وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، الاثنين، إن رصد الحوت في مياه الإمارة يعد مؤشرا على صحة وجودة هذه المياه ووفرة الغذاء بها.

 


واعتبر المكتب أن هذا يأتي نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي قامت الهيئة باتخاذها لحماية الحياة البحرية.

وأشار المكتب في تغريدة أخرى إلى أن حوت "البريدي" من فصائل الحيتان البالينية، التي يتراوح طولها بين 12 و16 مترا، بينما يتراوح وزنها بين 12 و22 طنا.


وتحث الهيئة من يصادف حوتا بريديا أن يحافظ على مسافة آمنة منه، كما تدعو للإبلاغ عن أية حالات نادرة أو غير طبيعية للحياة الفطرية أو الطوارئ البيئية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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