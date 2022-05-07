السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 09:44 ص

عريس سوداني يتعرض للجلد لاستعراض شجاعته في حفل زفافه!



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجلد عريس سوداني بالسوط، أثناء رقصة العرس في حفل زفافه.

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ويظهر العريس في الفيديو وقد تجمع حوله عدد من الأقارب الذكور، ليؤدوا رقصة العرس. ولمعرفة مدى قدرة العريس على التحمل، قام بعض الرجال بضربه بالسوط، بينما ظل واقفا ثابتا ولم يتألم أو يصرخ.

 


وجلد العريس عادة منتشرة بين بعض القبائل في السودان، وهي دليل على قوته وصبره، فإذا تحمل الضرب يتم استكمال العرس، وإذا صرخ من الألم يلغي شقيق العروس الزفاف.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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