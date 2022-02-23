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الأربعاء، 23-02-2022 01:21 م

غواتيمالا .. فيديو لضيف "مرعب" يقتحم مباراة كرة قدم



الوكيل الاخباري - في حادثة فريدة من نوعها اقتحم ثعبان ملعبا كانت تقام فيه مباراة كرة القدم بالدوري المحلي في غواتيمالا، مما أدى إلى توقف المباراة.

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وجاء ذلك في الدقيقة الـ82 من عمر المباراة، بين ناديي نويفا كونسيبسيون ومانيسيبل، حيث أمر حكم المباراة بوقفها بعد اكتشاف أمر الثعبان الذي بلغ طوله 1.5 متر.


وحاول أحد طاقم الملعب السيطرة على الزائر غير المرغوب فيه من خلال استخدام عمود كبير، لكن لم يفلح وانتهت الحادثة الغريبة بتدخل شرطة الشغب التي أطلقت الرصاص المطاطي على رأس الأفعى وسط تصفيق الجمهور.

 


واستأنف الحكم اللعب، وحافظ فريق نويفا كونسيبسيون على تقدمه 1 - 0 ليضمن أول فوز له بالدوري هذا الموسم، فيما لم يكشف التقرير عن خطورة الأفعى وعما إذا كانت من النوع السام.

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 

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