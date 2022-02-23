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الأربعاء، 23-02-2022 04:05 م

فيديو طريف لزرافة تلاعب رضيعا في حديقة حيوان أمريكية



الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا بين زرافة وطفل رضيع في إحدى حدائق الحيوانات الأمريكية.

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وقال ناشرو الفيديو إن هذا الموقف حدث يوم الأحد 20 فبراير/شباط الجاري في حديقة حيوان بمدينة ستراتفورد بولاية ميسوري الأمريكية.

 

 

وأوضح والد الطفل الرضيع الذي ظهر في الفيديو، أنهم كانوا في رحلة "سفاري" لحديقة حيوانات برية في ولاية ميسوري عندما التقوا بأقرب ذكر زرافة، والذي بدا معجبا للغاية برضيعهم بيكيت.

وراح ذكر الزرافة يداعب رأس الرضيع، فيما لم يخف الأخير وظل واقفا مستمتعا بمداعبة الحيوان الأليف له، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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