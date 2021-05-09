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الأحد، 09-05-2021 12:02 م

يعيد الأمل برؤيتها

فيديو يصدم أقارب فتاة اختفت بعمر الـ4 سنوات في واشنطن !



الوكيل الاخباري - اختفت صوفيا واريز الطفلة ذات 4 سنوات من أمام منزلها في ولاية واشنطن في عام 2003، وبينما اعتقدت الشرطة أنها اختطفت بواسطة شاحنة كانت متوقفة أمام منزلها، لم تصل التحقيقات خلال سنوات إلى أي نتيجة سواء فيما يتعلق بمعرفة مكانها أو تحديد المشتبه بهم.

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ونشرت والدة صوفيا العديد من النداءات من أجل سلامة ابنتها أو الإدلاء بأي معلومات عن مكان تواجدها، ولكن من دون أي فائدة.


وذكرت وكالة "سي إن إن بالعربية" أنه ربما تكون كشفت خيوط القضية مع ظهور فيديو على موقع "تيك توك" لفتاة في سيالوا بالمكسيك ادعت أنها كانت محتجزة وترغب بلم الشمل مع عائلتها.

 


وصدم متابعو الفيديو من معارف الفتاة صوفيا من وجه الشبه الكبير بين الفتاتين، واتصلوا مع شرطة كينويك وعرضوا عليهم قصة الفيديو ما استدعى سفر أحدهم فورا ولعدة مرات ليتابع التحقيق، وأجرى العديد من المقابلات في المدينة وفي المنطقة التي تم فيها تصوير الفيديو، وصرح أن المسألة هي مجرد وقت قبل أن يتم العثور عليها ليتم مقارنة الحمض النووي لهذه الفتاة مع الحمض النووي لصوفيا المفقودة وأنه يأمل أن يحظى بنتيجة إيجابية.

وينفي البعض من أقارب صوفيا الصغيرة أن تكون فتاة الفيديو هي نفسها صوفيا الصغيرة المفقودة منذ سنين عدة.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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