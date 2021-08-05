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الخميس، 05-08-2021 01:46 م

لقطات رائعة من الجبال الذهبية في الصين



الوكيل الاخباري - نشرت وكالة صينية مقطع فيديو يرصد لقطات رائعة لجزء من سور الصين العظيم، شمالي البلاد، حيث أصبح محاطا بما أطلقت عليها "بحر من السحاب"، مشيرة إلى أن مشاهد المنطقة عند طلوع الشمس تكشف سبب تسميتها بـ"الجبال الذهبية".

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وقالت وكالة "شينخوا" إن الفيديو يرصد مشهدا مدهشا لـ"بحر من السحب" فوق القسم الذي يحمل اسم "جينشآنلينغ"، من سور الصين العظيم.


ويقع هذا الجزء بإحدى المناطق الجبلية في محافظة لوان بينغ.

 


وتقول الوكالة إن شروق الشمس على تلك المنطقة التي يوجد بها سور الصين يظهر مشاهد رائعة، توضح سبب تسمية تلك المنطقة بـ"جينشآنلينغ"، التي تعني "الجبال الذهبية".


ويعد سور الصين العظيم من المعالم الأثرية التاريخية المهمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونيسكو".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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