لقطات رائعة من الجبال الذهبية في الصين

الوكيل الاخباري - نشرت وكالة صينية مقطع فيديو يرصد لقطات رائعة لجزء من سور الصين العظيم، شمالي البلاد، حيث أصبح محاطا بما أطلقت عليها "بحر من السحاب"، مشيرة إلى أن مشاهد المنطقة عند طلوع الشمس تكشف سبب تسميتها بـ"الجبال الذهبية".
وقالت وكالة "شينخوا" إن الفيديو يرصد مشهدا مدهشا لـ"بحر من السحب" فوق القسم الذي يحمل اسم "جينشآنلينغ"، من سور الصين العظيم.
ويقع هذا الجزء بإحدى المناطق الجبلية في محافظة لوان بينغ.
Stunning view of sea of clouds over Jinshanling Great Wall in north China. With the sunlight, you can see why it's called Jinshanling, which literally means Golden Mountain Ridge pic.twitter.com/lk6ldgVfwx— Xinhua Culture&Travel (@XinhuaTravel) August 4, 2021
ويعد سور الصين العظيم من المعالم الأثرية التاريخية المهمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة "يونيسكو".
المصدر : سبوتنك