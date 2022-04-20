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الأربعاء، 20-04-2022 01:44 م

مشهد يحبس الأنفاس.. مغامر سعودي يجلس على حافة جبل شاهق في ينبع!



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو يحبس الأنفاس، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا بين النشطاء، حيث أقدم مغامر سعودي على الجلوس على حافة جبل شاهق في ينبع، مجازفا بحياته.

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ويظهر الفيديو الشاب وهو يجلس على حافة جبل على ارتفاع شاهق مؤرجحا رجليه وضاحكا، بينما قام صديقه بتصوير المنظر من حوله.

 


وتباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل بين معجب بشجاعة الشاب، ومستنكر لما قام به مغامرة خطرة هدفها فقط حصد الشهرة.


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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