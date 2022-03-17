Astra الأمريكية تنجح بإطلاق 3 أقمار إلى مدارات الأرض

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة Astra الأمريكية عن نجاحها بإطلاق 3 أقمار صناعية إلى مدارات الأرض.

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وجاء في بيان صادر عن الشركة "تمت يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري عملية إطلاق صاروخنا الفضائي من قاعدة في جزيرة كوديا بألاسكا، الصاروخ حمل إلى مدارات الأرض 3 أقمار صناعية هي: قمر OreSat، وقمران تابعان لشركتي NearSpace Launch و S4 CROSSOVER، تم إيصال الأقمار إلى مدار يرتفع عن الأرض نحو 525 كلم".



ومن جهته قال، كريس كيمب، الرئيس التنفيذي للشركة خلال بث مباشر: "لدينا أخبار سارة: لقد نجحت الأقمار الصناعية بالاتصال بالمحطات الأرضية، وهذا يعني أنها وصلت بنجاح إلى مداراتها المحددة".

المصدر : روسيا اليوم

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