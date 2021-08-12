الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: وتيرة التطعيم في الأردن انخفضت مؤخرا

توقف استقبال تخصصات راكدة لا تشمل خريجي السنوات السابقة

الجيش يتابع العثور على رفات جندي أردني في حي الشيخ جراح

نقيب المطاعم ينفي لـ الوكيل رفع أسعار الشاورما

بلدية إربد لـ الوكيل: العربة التي يجرها الحمار منذ 15 عاما

بحث تبادل الخبرات في الشأن القانوني والقضائي بين الأردن والعراق

وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

المنظومة السياسية تجتمع مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات

ضبط عشرات الاعتداءات على خطوط مياه رئيسية

الخميس، 12-08-2021 02:54 م

أم تقتل طفلتها لمحاولة تأديبها في مصر

mKPn5sgKD4Dx4nrs46p8uQ6rDIcYzpw5yHSc6qas


الوكيل الإخباري - فاجعة مأساوية عائلية تسببت أم مصرية في قتل ابنتها بعد أن قامت بضربها ضرباً مبرحاً،زاعمة أنها أرادت تأديبها.

وبحسب صحيفة الأهرام فقد كشفت التحريات الأولية  في واقعة مصرع طفلة تبلغ من العمر  (8 سنوات) على يد والدتها، أن المتهمة أقرت بتعديها على الطفلة بقصد تربيتها ولم تكن تقصد إيذاءها وأنها هي من قامت بنقلها إلى المستشفى. 

اضافة اعلان


وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقت إخطارا من مستشفى الهرم  باستقبال طفلة  (8 سنوات ) فاقدة للوعي ووفاتها عقب ذلك ووجود شبهة جنائية في الواقعة.


على الفور انتقل رجال الأمن وأقرت والدتها بأنها تعدت على نجلتها المتوفاة ضربا بقصد تربيتها وأثناء ذلك دخلت الطفلة في حالة فقدان للوعي فقامت بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها وأضافت المتهمة بأنها لم تكن تقصد إيذاءها وأنها فقط كانت تعاقبها بقصد تربيتها
وتم التحفظ على المتهمة و تحرير محضر بالواقعة.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2021-01-31-at-11.12.53-PM

وفاة طفل اثر حادث مروع في الزرقاء

DSPIHOMXRV

للتنقيب عن الآثار في مصر حفرا حفرة فابتلعتهما

مسدس

مصر.. حفل زفاف يتحول إلى مشاجرة دامية بالرصاص وإصابة العريس

uzDOOkgmOCQWOPQoYKAsDgs8BqcQG5pTFGdyGNln

في واقعة مأساوية بالجزائر العثور على شقيقتين متفحمتين وهما تعانقان أمهما - صورة

حادث تصادم - (تعبيرية)

إصابة خمسة أشخاص بثلاثة حوادث منفصلة صباح اليوم

6114703e4c59b7018c267013

مصرع سيدتين وإصابة نحو 30 أخريات بصاعقة رعدية باليمن

أخبار متعلقة
طعن- (تعبيرية)

السعودية زوج يقتل زوجته ويعتدي على ابنه بسلاح أبيض

3OGF8bW_3Dc

جريمة بشعه .. مقتل محام لبناني الأصل على مرأى من عائلته في البرازيل - فيديو

55e18ac2c461888c128b457d

تايلاند.. اتهام رجلا بقتل سيدة سويسرية في بوكيت

1838439

القبض على المتهمين بقتل'نجلاء' داخل عيادة طبيب عيون في مصر - صورة

4-37

عراقي يرتكب مجزرة عائلية.. والسبب نخلة

luis-tosta-mezdyn98la8-unsplash_0

بالفيديو.. اللحظات الأولى لجريمة قتل صادمة خلال حفل زفاف في لبنان !