السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 10:37 ص

اصابة 12 شخصاً بانقلاب مركبة جراء السرعة الزائدة في مصر

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الوكيل الإخباري- أصيب 12 شخصاً، مساء  أمس الجمعة، إثر انقلاب مركبة على الطريق الصحراوي الغربي في مصر ، جنوبي محافظة المنيا.

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وبالتفاصيل ، تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي الغربي، بزمام مركز ملوي، وبالقرب من مصنع السكر.


انتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بسبب السرعة الزائدة .

 

حيث جرى نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج،وتراوحت الإصابات بين كدمات وكسور وارتجاج بالمخ.

 

مصراوي

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