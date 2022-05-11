الدفاع المدني ينقذ طفلة في العقبة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تمكنت من اجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة لطفلة تبلغ من العمر (12) عاماً بعد تعرضها للغرق على شاطئ الغندور.



وبين، أن الطفلة عانت من فقدان للوعي وتوقف في نبض القلب، بعد تعرضها للغرق، حيث تدخلت فرق الإسعاف المختصة بمهنية وحرفية وعملت على سحب السوائل من الرئة، وإعادة النبض لها، الأمر الذي أسهم - بمشيئة الله - في إنقاذ حياتها، وتم نقلها إلى مستشفى الامير هاشم العسكري لاستكمال تلقيها العلاج اللازم وحالتها العامة جيدة.

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