الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

'النواب' .. نائب يحدث جلبة والعودات يلوح بإخراجه

تلاوة الإرادة الملكية بفض الدورة العادية لمجلس النواب -صور

أول تعليق لماكرون بعد حادثة صفعه..وهذه عقوبة المعتدي

رمزي العجارمة يؤدي اليمين الدستوري في مجلس النواب -صورة

السعودية.. توقعات جديدة لأداء الاقتصاد

المملكة تشهد جريمتين خلال 24 ساعة

دودين : المملكة تتعافى وبائيا و بشرى بشأن الأسرى الأردنيين

أسعار الذهب الأربعاء 9/6/2021

الخصاونة : أرفع أسمى آيات التهنئة لمولاي جلالة الملك

وفيات الأربعاء 9/6/2021

الأربعاء، 09-06-2021 10:22 ص

السعودية.. سيجارة تتسبب بحريق في محطة وقود - فيديو

b9eb720e-e044-44da-9d89-6a1e0a650104_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري - نشب حريق داخل محطة بنزين في منطقة القصيم، وراجت مشاهد الحريق عبر منصات التواصل، إثر فيديو وثقته كاميرا المحطة، والتي أظهرت سقوط سيجارة من صاحب المركبة، والتي كانت سبب في اندلاع الحريق.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم أبا الخيل، أن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحريق جزئي لمركبة في إحدى محطات الوقود بمحافظة عنيزة، كان نتيجة إهمال قائد المركبة تعليمات السلامة، وذلك بقيامه بالتدخين أثناء تزويد مركبته بالوقود، ما نتج عنه نشوب حريق تمت السيطرة عليه دون وجود إصابات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وشدد المتحدث الإعلامي على أهمية التقيد بأنظمة وإجراءات السلامة العامة داخل محطات الوقود.

اضافة اعلان
 

 


المصدر : العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
جك

المملكة تشهد جريمتين خلال 24 ساعة

154-153922-deaths-russian-hospital-fire_700x400

مصرع 3 أشخاص جراء حريق في روسيا

domestic_violence2

الامن : الفيديو المتداول بشأن تعرض فتاة للضرب والايذاء غير صحيح

3202025112735488161184

مشاجرة بين شخصين في اربد تنتهي ببتر ابهام والقاء القبض على المعتدي

الامن

جريمة قتل في منطقة الهاشمي بعمان

ش

اعتراف رجل شرطة بالوقوف وراء جريمة قتل صدمت بريطانيا