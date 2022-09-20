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الثلاثاء، 20-09-2022 04:26 م

السيطرة على حريق بعمارة سكنية في مصر

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الوكيل الإخباري-نجحت قوات الحماية المدنية  في مصر من السيطرة على حريق محدود إندلع بإحدى العمارات السكنية بمنطقة كسر الحجر بمدينة أسوان دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح .

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تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً بنشوب حريق بإحدى العمارات السكنية بمنطقة كسر الحجر حيث تم على الفور توجيه سيارات الإطفاء ، والتي تمكنت من السيطرة على الحريق قبل إمتداده بالمنطقة السكنية المحيطة ، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات ، وأن التلفيات مادية فقط ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وتعرض 5 أشخاص للإصابة بإختناق، وإسعافهم فى الحال وذلك نتيجة إندلاع حريق بقطعة أرض زراعية، وإمتداده لـ 3 منازل بمدينة أسوان. 


وتلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق بقطعة أرض زراعية تضم بعض أشجار النخيل، وإمتداد النيران إلى  3 منازل متجاورة بإحدى المناطق السكنية بمدينة أسوان. 


وتوجهت على الفور سيارات الإطفاء اللازمة لمكان الواقعة للتعامل مع الحريق والسيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق تم إسعافهم بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة فى المكان، دون وجود أى خسائر فى الأرواح. 

 

صدى البلد

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