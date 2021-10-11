الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية الواحدة ظهراً

غزة: 11 وفاة و756 إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعديل الوزاري سيشمل نحو 8 حقائب

استحداث وزارة جديدة في حكومة الخصاونة

بوتين يدعو إلى تعاون دولي في مكافحة العدوى

التربية لـ الوكيل: مجلس الوزراء وافق على استراتيجية التغذية المدرسية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11/ 10 / 2021

روسيا توقف استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية من الصين

محافظ العاصمة يجتمع مع أصحاب مكاتب تكسي الاستثمار والمميز

اصابة مواطن بحادث سير في منطقة الدوار السادس

الإثنين، 11-10-2021 10:33 ص

القبض على معلمة أمريكية بسبب الزفير في وجه تلميذة عن عمد - فيديو

1120131395633


الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مصور معلمة مدرسة إعدادية في ولاية تكساس الأمريكية، وهي تزيل كمامتها وتحاصر تلميذة في أحد أركان الفصل الدراسي، وتبدأ في الزفير بوجهها عن عمد، ما أثار ضجة.

اضافة اعلان

 

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ظلت المعلمة تردد في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جملة "أنا لا يهمني" بينما كانت التلميذة تغطي وجهها بيدها وتقول للمعلمة بأن تغرب عن وجهها. وتحاول الخروج من الفصل.

وتم القبض على المعلمة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتواجه الفصل من العمل، ولم يتم توضيح سبب مشاجرتها مع التلميذة.

وتعتبر مدرسة ألدين واحدة من 19 منطقة تعليمية في ولاية تكساس الأمريكية تتطلب تغطية الوجه لجميع الطلاب والموظفين.

وبدأ فيديو الواقعة التي حصلت بتاريخ 17 سبتمبر بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وفي يوم الخميس، وقالت المنطقة إن المعلمة قد تم إخراجها من الفصل وتواجه الفصل بسبب سلوكها "غير المقبول".

 

وبدأت مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، مع تسجيل واحد نشر في صفحة "Grizzy's Hood News Exclusive" على "فيسبوك".

 

وتزعم الصفحة أن قريبا للتلميذة لم يذكر اسمه، قال إن موظفي المدرسة أخبروهم في البداية أنه لم يحدث شيء، قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ادعى قريب التلميذة أن المعلمة أوقفت عن العمل.



 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211021859321250707

اصابة مواطن بحادث سير في منطقة الدوار السادس

ع7ع7ع

شاهد... أميركية احتجزها أحدهم وانتهى قتيلاً وسط رعب السكان

6162039a4236040a77685ca0

أمريكي يقتل شقيقه وزوجة اخيه بسبب جدال حول مخاطر لقاح كورونا

عمان 4

حادث تدهور مركبة على طريق السلط عمان - فيديو

حريق

اخماد حريق مصنع البوتاس في منطقة غور الصافي

الأمن العام

العثور على جثة طفل في إربد