القبض على معلمة أمريكية بسبب الزفير في وجه تلميذة عن عمد - فيديو

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو مصور معلمة مدرسة إعدادية في ولاية تكساس الأمريكية، وهي تزيل كمامتها وتحاصر تلميذة في أحد أركان الفصل الدراسي، وتبدأ في الزفير بوجهها عن عمد، ما أثار ضجة.

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وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ظلت المعلمة تردد في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي جملة "أنا لا يهمني" بينما كانت التلميذة تغطي وجهها بيدها وتقول للمعلمة بأن تغرب عن وجهها. وتحاول الخروج من الفصل.



وتم القبض على المعلمة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتواجه الفصل من العمل، ولم يتم توضيح سبب مشاجرتها مع التلميذة.



وتعتبر مدرسة ألدين واحدة من 19 منطقة تعليمية في ولاية تكساس الأمريكية تتطلب تغطية الوجه لجميع الطلاب والموظفين.



وبدأ فيديو الواقعة التي حصلت بتاريخ 17 سبتمبر بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، وفي يوم الخميس، وقالت المنطقة إن المعلمة قد تم إخراجها من الفصل وتواجه الفصل بسبب سلوكها "غير المقبول".

وبدأت مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة بالظهور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، مع تسجيل واحد نشر في صفحة "Grizzy's Hood News Exclusive" على "فيسبوك".



وتزعم الصفحة أن قريبا للتلميذة لم يذكر اسمه، قال إن موظفي المدرسة أخبروهم في البداية أنه لم يحدث شيء، قبل انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ادعى قريب التلميذة أن المعلمة أوقفت عن العمل.









المصدر - لبنان 24