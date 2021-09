الولايات المتحدة.. مصرع 3 أشخاص بخروج قطار عن مساره - فيديو

الوكيل الإخباري - لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بعد خروج قطار ركاب عن مساره في وسط ولاية مونتانا شمال غربي الولايات المتحدة أمس السبت، حسب الشرطة في البلاد.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مكتب قائد شرطة مقاطعة ليبرتي قوله إن الحادث أسفر أيضا عن إصابات عديدة.



وذكرت شركة "أمتراك" للقطارات أن قطار "إمباير بيلدر" لنقل الركاب بين سياتل وشيكاغو كان يقل 147 راكبا وطاقما من 13 فردا عندما خرجت خمس عربات عن مسارها قرب منطقة جوبلين في مونتانا.

