السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

الاستثمارات الكلية في العقبة تصل لـ 26 مليار دينار

الملك يشيد بدعم غوتيريس الثابت للحلول السياسية للنزاعات

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

الأمانة: اللحوم الجورجية الواصلة صالحة للاستهلاك وتم إجازتها

الخارجية لـ"الوكيل الاخباري": السيدة التي طلبت تدخُل السفارة الأردنية في الجزائر ليست "أردنية"

الشبول لـ"الوكيل الاخباري": الخصاونة يخضع للحجر المنزلي بعد إصابة ابنه وابنته بكورونا

6 شبان يهددون بالانتحار في مأدبا.. والمحافظ يوضح - صور

الثلاثاء .. الانقلاب الشتوي وبداية مربعانية الشتاء

محافظ مأدبا: حصرنا مناطق الانهيارات وجاهزون للمنخفض

السبت، 18-12-2021 03:08 م

انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

الدفاع المدني 3


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قام رجال الدفاع المدني في الزرقاء بتلبية نداء واجب في انقاذ حياة مواطن مسن كان قد فقد وعيه نتيجة اصابته بنوبات صرع وسط المدينة ، وفق مديرية الدفاع المدني .

وبالتفاصيل قالت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك ان احد المواطنين قام بالاتصال بسيطرة الدفاع المدني الذين لم يتوانوا في الحضور وخلال دقائق معدودة مما ساعد في انقاذ حياة المواطن بعد اسعافات ميدانية اولية كان قد اجراها فريق الاسعاف. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43d9ecce-878c-474e-9bc2-b4a235331bdd_690

مصر.. العقوبات التي ينتظرها قاتل الطلاب الأربعة

تفسير-رؤية-السجن-في-المنام

السجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار

61bc121e42360450be647d32

مقتل 4 أطفال في حريق بمنزل في لندن

78619Image1-1180x677_d

زوج يعذب زوجته 13 ساعة بسبب مطالبتها بمصاريف الولادة في مصر

القطار-السريع-في-تركيا

فتاة تركية تقفز تحت القطار وتنجو بأعجوبة - فيديو

حلم-القتل-بالرصاص

ليبيا...مدمن يقتل 7 من أقاربه وجيرانه ويلقى مصرعه برصاص الشرطة

أخبار متعلقة
ح

دماء تخضب طريقا بمصر.. قتلى وجرحى بحادث مروع

الدفاع المدني 4

وفاة إثر حريق محال تجارية في الزرقاء - صور

ذيبان

إنقاذ 40 شخصا حوصروا على طريق ذيبان