انقاذ حياة مواطن وسط مدينة الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قام رجال الدفاع المدني في الزرقاء بتلبية نداء واجب في انقاذ حياة مواطن مسن كان قد فقد وعيه نتيجة اصابته بنوبات صرع وسط المدينة ، وفق مديرية الدفاع المدني .



وبالتفاصيل قالت المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك ان احد المواطنين قام بالاتصال بسيطرة الدفاع المدني الذين لم يتوانوا في الحضور وخلال دقائق معدودة مما ساعد في انقاذ حياة المواطن بعد اسعافات ميدانية اولية كان قد اجراها فريق الاسعاف.

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