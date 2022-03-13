اوكرانيا..رجل يكتشف مقتل عائلته عبر تويتر

الوكيل الإخباري - قال رجل أوكراني إنه اكتشف مقتل زوجته وطفليه بالقرب من كييف بعد التعرف على الصور التي انتشرت بشكل واسع على تويتر.

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وقال سيرهي بيريبينيس لصحيفة نيويورك تايمز: "تعرفت على الأمتعة وبعدها أدركت ما حدث". وذكرت الصحيفة أن بيريبينيس كان يساعد والدته المريضة في شرق أوكرانيا عندما قررت زوجته الفرار من منزلهم في إيربين بالقرب من كييف مع طفليهما الأسبوع الماضي بعد أن تعرضت شقتهم لقصف روسي.

وأضاف "قلت لها، سامحيني لأنني لا أستطيع الدفاع عنك"، يتذكر بيريبينيس ما قاله لزوجته في الليلة التي سبقت وفاتها. مضيفا "حاولت الاعتناء بشخص واحد وهذا يعني أنني لا أستطيع حمايتكَ، قالت: لا تقلق سأخرج".



وكان أناتولي بيريزني، يساعد الأسرة على الفرار يوم الأحد، لكن المجموعة كانت على بعد 12 ياردة من مكان سقوط قذيفة هاون.



وتسببت الشظية في مقتل الأسرة. وبعد ساعات من وفاتهم انتشرت الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي وأكد بيريبينيس وفاة زوجته، تيتيانا بيريبينيس، 43 عامًا وطفليهما ميكيتا، 18 عامًا، وأليسا، 9 أعوام، بناءً على تحديد أمتعتهم.

لبنان 24

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