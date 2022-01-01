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السبت، 01-01-2022 01:35 م

شرطي يقتل نمراً هاجم ذراع رجل في متنزه أمريكي

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الوكيل الإخباري - قُتل نمر ماليزي في الأسر بنيران شرطي، مساء يوم الأربعاء، بعدما تمنّع عن إفلات ذراع رجل حاول مداعبته في منطقة محظورة بحديقة حيوانات في ولاية فلوريدا الأميركية.

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وأصيب الرجل (20 عاما)، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وكان الرجل قد دخل مساء يوم الأربعاء حديقة الحيوان "في منطقة محظورة قرب نمر كان في محيطها" بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور، وفق شرطة مقاطعة كوليير حيث تقع حديقة الحيوانات في مدينة نيبلز.

 

ثم أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان "يداعب الحيوان أو يطعمه" عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.

وبعدما ركل السياج في محاولة لإبعاد الحيوان، أطلق أول شرطي في الموقع النار على النمر ما أودي بالحيوان الذكر البالغ 8 سنوات .

 

لبنان 24 

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